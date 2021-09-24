На Тамбовщине отапливается пятая часть жилых домов

В Тамбовской области продолжается поэтапная подача теплоносителя в учреждения социальной сферы. Как отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, по состоянию на вечер 23 сентября пуск тепла произведен в большую часть учреждений социальной сферы региона.

Так, батареи начали работать в 216 детских садах, 380 образовательных заведениях, 281 медицинском учреждении региона. Каждый день данные меняются. Дело в том, что пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам.

Что касается пуска тепла в многоквартирные дома, то во многих муниципалитетах в многоэтажках также батареи уже теплые. Дата начала отопительного периода определяется постановлением или распоряжением местного органа власти. По нормам отопительный период стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней составляет +8 градусов Цельсия и меньше.

Сейчас отапливается пятая часть многоквартирных домов Тамбовской области — 733 многоэтажки. Постепенно тепло начинает приходить в дома Тамбова, Котовска, Мичуринска, Мичуринского и Тамбовского районов. Тепло подается поэтапно, на пуско-наладочные работы отводится около десяти дней.

- В городах Рассказово и Уварово, а также в Инжавинском, Моршанском, Сампурском и Токаревском районах все многоэтажки уже подключены к теплу, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.