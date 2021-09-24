Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 сентября: за сутки заболели 99 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 сентября, 42781 человек. 40848 заболевший выздоровели, 869 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 99 новых случаев, это на 7 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 50 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, а также двое детей: мальчики 4 и 10 лет.

- На госпитализации находятся 644 человека, из них диагноз «пневмония» у 577 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.