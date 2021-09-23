В Мичуринске на Липецком шоссе укладывают асфальт

Работы на Липецком шоссе наукограда Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На Липецком шоссе в наукограде подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Ранее специалисты произвели фрезеровку старого асфальта.

- В 2021 году здесь отремонтируют участок от пересечения с улицей Мельничной до перекрестка с улицей Красной. Также приведут в соответствие часть автодороги по улице Красной от Липецкого шоссе до ул. Лаврова. В общей сложности обновится более 1 км дороги, - пояснили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

В настоящее время в Мичуринске уже завершены работы на 8 участках из 22 запланированных к ремонту, более 70% готовность еще на 8 участках.