В Тамбовской области задержали серийных сбытчиков фальшивых денег

19 августа в Мичуринске в трех продуктовых магазинах сделали покупки, используя фальшивые денежных купюры номиналом 5 тысяч рублей. Продавец одного из магазинов после ухода двух молодых людей, расплатившихся 5-тысячной купюрой, обратила особое внимание на деньги. Они вызвали у нее сомнение. Это действительно оказалась подделка. Аналогичные фальшивки выявили и в двух других магазинах. В торговых точках не имелось специальных детекторов для определения подлинности банкнот.

Полицейские опросили продавцов, с их слов составили приблизительное описание внешности молодых людей, которые за продукты питания расплачивались крупными купюрами. По данному факту в следственном подразделении ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». Полицейские выяснили, что к сбыту фальшивых купюр могут быть причастны двое молодых парней 25 и 26 лет, которые на тот момент арендовали квартиру в поселке Первомайский. После задержания они выдали еще 12 ненастоящих 5-тысячных, которые планировали сбыть.

Следователи установили, что мужчины познакомились три года назад в Москве, где работали в одном из салонов сотовой связи. Один из них прописан в Первомайском районе, другой – на территории Рязанской области. Недавно они вернулись из столицы. Через интернет парни нашли неизвестного, который продал им через тайник-закладку на территории Москвы 16 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Для сбыта решили приехать в Мичуринск, где успешно реализовали фальшивки.

- По решению суда молодые люди арестованы и помещены в следственный изолятор на период расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В рамках расследования уголовных дел установлено, что на территории города Мичуринска в разных продуктовых магазинах молодые люди сбыли семь поддельных денежных купюр. Всего обнаружено и изъято 19 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Виновным в таком преступлении грозит до 10 лет колонии.