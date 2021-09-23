В Тамбове у двух автобусов поменяется график движения

Как сообщает МБУ «Пассажирские перевозки», с 25 сентября в Тамбове из-за уменьшения светового дня вносятся коррективы в графики движения автобусов по ряду маршрутов.

Так, в вечернее время по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды» будет сокращено количество рейсов.

Отправление ежедневно от остановочных пунктов: - «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40; - «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20.

Также поменяется расписание движения по маршруту №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов». Время отправления ежедневно от остановочных пунктов: - «Центральный рынок»: 6.34; 7.27; 9.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.30; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15; - «Дом ветеранов»: 7.00; 7.55; 9.30; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 14.00; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45; 19.45.