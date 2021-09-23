Свыше 8 тысяч студентов тамбовских колледжей и техникумов напишут всероссийские проверочные работы

Участие в ВПР примут учащиеся 31 образовательной организации региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине более 8 тысяч студентов техникумов и колледжей впервые напишут всероссийские проверочные работы (ВПР). Как отметили в управлении образования и науки области, свои знания продемонстрируют учащиеся 31 образовательной организации региона.

- Участниками ВПР стали первокурсники, поступившие в этом году в колледжи и техникумы после 9 класса на очное отделение, а также второкурсники, завершившие освоение общеобразовательной программы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Ребятам предстоит выполнить проверочные работы по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, а также работу, оценивающую метапредметные результаты обучения.

Студенты, проходящие обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, будут писать две работы: одну с оценкой метапредметных результатов обучения и другую - по одному профильному учебному предмету. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

По какому предмету студенты выполнят задания ВПР, в колледжах и техникумах решают самостоятельно. В нашей области самым популярным предметом стала математика.

Проверочные работы в колледжах и техникумах пройдут до 27 октября. Их оценивают независимые эксперты по проверке ВПР, которые имеют практику по оценке работ ОГЭ-9 и ЕГЭ. Для наблюдения за процессом выполнения работ могут привлекаться независимые наблюдатели. Ставить оценку за ВПР или нет – также решение принимает администрация образовательного учреждения.