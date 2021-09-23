На Тамбовщине отапливаются 65% школ и детсадов

Котельная в Мичуринске Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области продолжается поэтапное подключение учреждений социальной сферы к теплу. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, в настоящее время отапливаются 188 детских садов и 324 учебных заведений, что составляет около 65 %

Кроме того, отопление включили в 213 медицинских учреждениях региона. Это почти половина всех больниц области.

- Пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам. Дата начала отопительного периода в социальных учреждениях определяется постановлением или распоряжением местного органа власти. Большинство муниципалитетов региона соответствующие документы уже приняли, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Постепенно на Тамбовщине тепло приходит в многоквартирные дома. Отопление уже включили в некоторых домах Тамбова, Котовска, Мичуринска и Мичуринского района. К теплу также подключены все многоэтажки в Рассказово и Уварово, а также в Инжавинском, Моршанском, Сампурском и Токаревском районах.