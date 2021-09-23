В Тамбовской области в костре нашли больше 30 ампул вакцины от коронавируса

13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, буквально в 40 метрах от него, в прогоревшем костре нашли 32 ампулы (объёмом 0,5 гр.) вакцины против коронавируса. В полиции по этому факту сейчас проводится проверка: получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые проводили вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник, сжигая препарат, пытался скрыть улики.

- В настоящее время в отделе дознания ОМВД России по Жердевскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК России. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.