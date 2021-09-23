«Тамбовская сетевая компания» выплатила родителям погибших на трансформаторе детей по 1 миллиону рублей

Родителям мичуринских школьников, которые в марте прошлого года залезли на транформаторную подстанцию, чтобы поиграть, и погибли от удара током, выплатили компенсацию морального вреда. Детям было 7 и 10 лет. Их приятель, ставший свидетелем трагедии, не успел забраться на опасную конструкцию и после случившегося с друзьями убежал домой. Перепуганный ребенок оказался не в состоянии рассказать родным о случившемся. Тела детей нашли при обходе при плановом обходе территории сотрудники дежурной смены.

По факту гибели детей в СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум лицам».

Выяснилось, что ограждение опасного объекта не соответствовало нормативам. При этом в АО «Тамбовская сетевая компания», на балансе которой находится подстанция, уверяли, что за время эксплуатации (а объект «сетевики» приняли от муниципального предприятия ещё в 2016-м) надзорные органы провели здесь множество проверок и никаких нареканий по поводу забора за все эти годы у контролёров не возникало. Паспорт безопасности также был в порядке. Однако следователи сделали другой вывод.

– Часть конструкции ограждения не соответствовала нормам технического проектирования, что дало детям возможность беспрепятственно проникнуть на территорию, – сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Виновным в этом нарушении, по версии следствия и суда, оказался начальник цеха электроснабжения Мичуринского филиала АО «ТСК». В суде доказали, что именно он допустил эксплуатацию подстанции с ограждением в виде вертикальных металлических прутьев, не предусмотренных проектной документацией. Соблюдение норм не привело бы к смертельному несчастному случаю. Весной этого года начальника цеха признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение года ему запретили работать в сфере электроэнергетики.

В судебном порядке АО «Тамбовская сетевая компания» обязали выплатить моральный вред родным погибших школьников, его оценили в 1 миллион рублей за каждого ребенка. Как рассказали в УФССП по Тамбовской области, выплачивать компенсацию в добровольном порядке компания не стала. Для того, чтобы принудить энергетиков отдать деньги, приставам пришлось арестовать счета сетевой компании, а также наложить запрет на регистрационные действия, то есть продажу принадлежащего организации имущества - недвижимости и автомобилей.

- Все эти усилия в результате позволили взыскать в пользу каждой семьи, лишившейся ребенка в результате удара электрическим током, по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, - говорят в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.