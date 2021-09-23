На пешеходном переходе Тамбова сбили 11-летнего мальчика

Мальчик переходил дорогу на светофоре Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове под колеса легкового авто попал несовершеннолетний. Авария с участием ребенка произошла 22 сентября в 18 часов 10 минут на улице Астраханской в районе дома №172 города Тамбов. 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП ребёнок получил ранения, его доставили в областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.