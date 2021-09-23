Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 11:44

В Тамбове грузовик столкнулся с легковым авто

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина и женщина оказались в больнице

Мужчина и женщина оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы мужчина и женщина, произошла 22 сентября в 13 часов 55 минут на улице Балашовской в районе дома №42 города Тамбова. 34-летний водитель грузовика «MK 4548-06» столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 69-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 75-летняя пассажирка легкового автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших на машине скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Арх. Луки.