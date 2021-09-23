Тамбовчанин до смерти избил сожительницу за оскорбительное высказывание

Утром 20 сентября в одной из квартир дома по улице Липецкое шоссе города Мичуринска обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По этому факту в СО по городу Мичуринску СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По подозрению в совершении преступления задержали 51-летнего сожителя погибшей.

По версии следствия, вечером 18 сентября во время конфликта, возникшего на почве употребления алкоголя, мужчина избил гражданскую супругу за то, что она, якобы, оскорбительно выразилась в его адрес. Утром 20 сентября знакомая женщины обнаружила, что та не подает признаков жизни. Смерть наступила от полученных во время побоев травм головы.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.