В Тамбове понизили уровень Цны

В Тамбовской области завершаются ремонтно-монтажные работы по реконструкции плотины Горельского гидроузла. Их начали в 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации».

По данным филиала «Цнинская шлюзованная система», до конца сентября 2021 года плотина будет вновь введена в действие. Специалисты отмечают, что для заполнения водохранилища аккумулирован значительный объем воды в другом крупном искусственном водном объекте области — водохранилище реки Лесной Тамбов.

В период заполнения водохранилища Горельского гидроузла будет увеличен сброс воды из водохранилища на реке Лесной Тамбов и направлен через мост-плотину на реке Цне в городе Тамбове. Из-за увеличения нагрузки на данное гидротехническое сооружение и для обеспечения его безопасности в настоящее время проводится понижение уровня воды в реке Цне.

- После завершения всех мероприятий уровень воды в Цне будет восстановлен на сезонном уровне, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.