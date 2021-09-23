Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 сентября: за сутки заболели 92 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 сентября, 42682 человека. 40691 заболевший выздоровели, 865 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 57 женщин в возрасте от 23 до 95 лет, а также шесть детей от 2 до 11 лет.

- На госпитализации находятся 649 человек, из них диагноз «пневмония» у 567 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.