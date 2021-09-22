Тамбовскую «молодёжку» наградили на фестивале «Театральное Прихопёрье»

21 сентября в Саратовской области сотсоялось закрытие V Всероссийского фестиваля «Театральное Прихопёрье», который проходил с 11 сентября. В течение нескольких дней творческие коллективы из разных регионов страны представили свои постановки на сцене Балашовского драматического театра. В конкурсной программе приняли участие театральные труппы Тамбова, Волгограда, Липецка, Рыбинска, Димитровграда, Вольска, Балашова и Балакова.

- Тамбовский молодёжный театр представил на суд зрителей классическую комедию положений «Вас вызывает Таймыр» по пьесе Александра Галича и Константина Исаева, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

По итогам фестиваля «Молодёжка» была удостоена наград сразу в нескольких номинациях:

- «За искусное воплощение образа простого человека» - Юрий Фитисов (роль Дюжикова);

- мужская роль второго плана - Сергей Ясаков (роль Бабурина);

- мужская роль второго плана - Дмитрий Елтунов (роль человека в клетчатом пальто);

- женская роль второго плана - Валентина Демидова (роль Елизаветы Михайловны Кирпичниковой).