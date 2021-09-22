Житель Тамбовщины похитил алкоголь на глазах у продавцов супермаркета

На пульт дежурного ОМВД по Жердевскому району 21 сентября поступило сообщение о грабеже. Было установлено, что в Жердевке в 10.35 в один из супермаркетов вошел неизвестный и прямо на глазах у продавцов открыто похитил две бутылки с алкоголем. Злоумышленника поймать не удалось, он успел убежать.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность вора была установлена. Им оказался 41-летний мужчина. Задержанный рассказал, что на преступление его подтолкнуло отсутствие денег. Похищенный алкоголь он выпил.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.