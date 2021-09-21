На Тамбовщине администратор гостиницы предоставляла помещения для занятий проституцией

Заместителем прокурора Мичуринского района поддержано государственное обвинение в отношении 57-летней местной жительницы, совершившей преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Установлено, что женщина неофициально работала администратором в гостиничном комплексе, расположенном на территории Мичуринского района. В 2020-2021 годах обвиняемая предоставляла помещения сауны гостиницы для занятий проституцией.

- С учетом позиции государственного обвинителя, обвиняемой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.