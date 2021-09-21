Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором погибли три человека.

Следствием установлено, что около 5 часов утра 20 сентября 2021 года на 505-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Сампурского района Тамбовской области произошло ДТП - лобовое столкновение микроавтобуса «Hyundai H1» и легкового автомобиля «Honda Accord». В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля (52-летняя и 37-летняя женщины и 20-летний молодой человек) скончались. Погибшие следовали из Москвы в Республику Калмыкия на автомобиле, который выбрали посредством приложения поиска попутчиков. Водители обоих транспортных средств и 8 пассажиров микроавтобуса при ДТП получили различные телесные повреждения и госпитализированы в медицинские учреждения.

- В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП, назначены ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинские, - сообщает СК СКР по Тамбовской области. - Следователи также выясняют информацию о техническом состоянии транспортных средств и условиях перевозки людей. Расследование уголовно дела находится на контроле у Председателя Следственного комитета Российской Федерации.