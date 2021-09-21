Экс-глава сельсовета в Мичуринском районе незаконно присвоила больше 230 тысяч рублей

13 сентября в Мичуринском районном суде вынесли приговор 64-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в мошенничестве. С 2017 по 2018 года она занимала должность главы Староказинского сельсовета. На этом посту руководитель, используя свое служебное положение, составила ряд фиктивных договоров, согласно которым в сельсовете проводились работы по расчистке дорог, благоустраивалось кладбище, скашивалась трава. Документы женщина предоставила в бухгалтерию сельсовета, где по ним провели оплату. Деньги глава присвоила себе.

- В общей сложности женщина незаконно завладела 234437 рублями, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.