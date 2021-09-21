В Тамбовской области определили десятку лучших участковых

20 сентября завершился первый этап конкурса МВД России «Народный участковый», в котором приняли участие 35 участковых уполномоченных полиции из всех районов Тамбовской области. Онлайн-голосование проходило с 11 по 20 сентября. Участие в нем приняли больше 12 тысяч жителей региона.

По итогам I этапа определены 10 победителей, набравших наибольшее количество голосов:

1. Голиков Иван Николаевич (ОП с.Староюрьево МОМВД России «Первомайский») – 1549 голосов.

2. Эктов Сергей Николаевич (МОМВД России «Рассказовский») - 1545 голосов.

3. Васин Евгений Александрович (ОМВД России по Сосновскому району) - 1332 голоса.

4. Горин Борис Олегович (УМВД России по городу Тамбову) - 1247 голосов.

5. Куличков Александр Александрович (ОП с. Петровское МОМВД России «Мичуринский») - 1202 голоса.

6. Андреева Людмила Владимировна (ОМВД России по Тамбовскому району) - 786 голосов.

7. Бровкин Виктор Викторович (ОМВД России по Инжавинскому району) - 772 голоса.

8. Шевяков Виталий Анатольевич (ОМВД России по г. Мичуринску) - 692 голоса.

9. Антонов Вадим Владимирович (МОМВД России «Уваровский») - 624 голоса.

10. Маркус Сергей Васильевич (ОП (п. Сатинка) МОМВД России «Знаменский») - 443 голоса.

- С 7 по 16 октября на интернет-сайте УМВД откроется онлайн-голосование по второму этапу конкурса, где будет выбран один представитель Тамбовской области для участия в финальном этапе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. -

Имя народного участкового России станет известно после 14 ноября, после того, когда завершится голосование на сайте МВД России.