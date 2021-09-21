В соцобъекты Тамбова на следующей неделе смогут дать тепло

В администрации Тамбова озвучили планы по поводу старта отопительного сезона. В мэрии напоминают, что включать батареи можно будет после того, как среднесуточная температура плюс 8 градусов продержится в течение пяти дней.

- В жилищном комитете администрации города сообщили, что объекты социальной сферы по обращениям руководителей могут подключить к теплу уже на следующей неделе, там, где есть техническая возможность, - рассказали в пресс-службе мэрии Тамбова. - Ближайший прогноз на несколько дней обещает температуру 13-14 градусов тепла.

Муниципальное учреждение «Тамбовтеплосервис» практически завершило ремонтные работы на всех запланированных участках. В ближайшие дни завершатся работы по ремонту оставшихся трех участков теплосетей: на дворовой территории С. Ценского, 3, 5 , в районе ул. Ф. Энгельса (детский сад №18 «Ручеек»), в районе жилого дома ул. Тельмана, 7. В настоящее время также ведутся работы по замене магистральной сети теплоснабжения от котельной в районе территории магазина «Тойота», в районе ул. Кавказской, по реконструкции сетей теплоснабжения в районе домов №1/3, №1/4, №1/5, №1/16 по ул. Астраханской, на Московской, 23, Московской, 17, Рабочей, 16, которые будут завершены на следующей неделе.