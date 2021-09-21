В Тамбовском районе иномарка врезалась в световую опору

Водителя отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель иномарки, произошла 20 сентября в 6 часов 15 минут на 444 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, его машина съехала с дороги и врезалась в световую опору.

- В результате ДТП пострадавшего водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.