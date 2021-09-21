Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 сентября: за сутки заболел 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 сентября, 42496 человек. 40413 заболевших выздоровели, 858 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 6 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 57 женщин в возрасте от 24 до 95 лет, а также трое детей от 3 до 11 лет.

- На госпитализации находятся 650 человек, из них диагноз «пневмония» у 564 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.