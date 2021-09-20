ЕР уверенно лидирует на думских выборах 2021 года

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Партия получит 120 мандатов, и еще 195 депутатских мест получают одномандатники.

По словам Турчака, эти выборы стали серьезным испытанием для партии из-за конкуренции. В некоторых округах борьба велась практически за каждый голос, но единороссы все равно победили, .

Одним из ключевых факторов, принесших победу “Единой России”, стала народная программа. В ее основе было послание президента, в котором он обозначил основные моменты развития страны. ЕР добавила к ней идеи, собранные в регионах Российской Федерации.

Еще один важный фактор, обеспечивший победу партии, по словам секретаря генсовета ЕР, – это масштабное обновление кандидатского корпуса. На выборы этого года партия выдвинула большое число новых в политике лиц. Среди них много врачей, волонтеров, представителей общественных структур. Доверие россиян к этим категориям граждан помогло им прийти к победе.

Наличие в выборных списках ЕР людей, проявивших себя во время пандемии и после нее с лучшей стороны, помогло единороссам одержать победу даже в самых сложных для них регионах, например в Амурской области. А в Хабаровском крае после проведенной “работы над ошибками” кандидаты от “Единой России” победили в обоих одномандатных округах.

Также сообщается, что партия уверенно заняла первые места во всех 39 субъектах РФ, в которых проходили выборы региональных парламентов. По словам Турчака. после окончательного оглашения итогов выборных кампаний ЕР будет формировать в них парламентское большинство.

По информации официального партийного сайта ER.ru, в этом году в выборах участвовали более 33 000 кандидатов от партии. Только в думской кампании их число превысило 600.

Напомним, по инициативе президента Российской Федерации выборный список ЕР возглавили 5 человек. Это министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.