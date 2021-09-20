Тамбовская пенсионерка перевела на счет мошенников более полутора миллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову 17 сентября обратилась 63-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой обмана. Как выяснилось, ранее ей позвонили якобы из службы безопасности банка. Незнакомцы рассказали, что на пенсионерку пытаются оформить кредит, используя ее персональные данные.

Чтобы предотвратить оформление кредита, тамбовчанке надо было опередить «мошенников» и самой оформить кредит, а также обналичить его и перевести на безопасный счет. Женщина так и поступила. По совету «представителей службы безопасности банка» она перевела более полутора миллиона рублей, как взятых в кредит, так и из собственных сбережений, на продиктованный ими банковский счет.

- Эти манипуляции продолжались в течение двух дней, все это время незнакомцы постоянно торопили женщину, не давали советоваться с родственниками и родными, советовали держать все в тайне и никому не говорить. После перечисления денег мошенники успокоили женщину и велели ждать звонка из банка, что незаконный кредит отменен, а потраченные деньги будут возвращены. Этого не произошло. Уже после совета с родными, она поняла, что стала жертвой преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском мошенников. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.