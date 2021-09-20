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Происшествия20 сентября 2021 17:30

В Тамбовской области нашли ракетный снаряд

Опасная находка находилась во дворе частного дома
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Боеприпас уничтожили

Боеприпас уничтожили

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали часть от реактивного снаряда, обнаруженную в селе Нижнеспасском Рассказовского района Тамбовской области.

Предмет, схожий с ракетным снарядом, нашла пожилая женщина во время уборки дворовой территории. Пенсионерка сообщила об этом в полицию.

- На место прибыла группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - В ходе осмотра специалисты идентифицировали предмет как головную часть от реактивного снаряда со следами коррозии. Находку вывезли на безопасное удаление от населенных пунктов и уничтожили.