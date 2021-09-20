В Тамбове ликвидируют стихийные свалки

В Тамбове мониторят состояние контейнерных площадок и реагируют на сообщения горожан о возникновении несанкционированных свалок. 20 сентября специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» провели ликвидацию стихийных свалок на улицах Воронежская, Кирова, Лермонтовская, Докучаева.

Осенняя уборка на придомовых территориях в частном секторе и дачных участках, а особенно это заметно после выходных, - причина увеличения количества твердых бытовых отходов на контейнерных площадках, вывозом которых не занимается региональный оператор. Такой мусор должен самостоятельно вывозиться собственниками по дополнительному соглашению, либо утилизироваться в компостных ямах или сжигаться в соответствии с требованиями пожарной безопасности на участках.

- Но, как показывает практика, далеко не все собственники следуют этому правилу и вывоз такого мусора осуществляют городские службы за счет дополнительных расходов из городского бюджета, которые могли бы быть потрачены, например, на благоустройство существующих и обустройство новых контейнерных площадок в городе, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.