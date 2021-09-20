Итальянский художник представит в Мичуринске свои работы

В Литературно-музыкальном музее города Мичуринска откроется мини-выставка известного художника-абстракциониста из Италии - Микеле Принчипато Троссо. Его работы ежегодно демонстрируются на выставках и в галереях по всей Европе. В России серия рисунков с философским названием «Столкновение ситуаций» будет представлена впервые.

- Микеле Принчипато описывает свой художественный процесс, как черпание вдохновения из мира и его изменений, рассказывая историю человечества и его манеру взаимодействия с окружающей средой. Смелые и текстурные абстрактные композиции Троссо созданы с использованием различных материалов в сочетании с маслами, - сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Открытие выставки состоится 21 сентября в 14:00. Вход для всех желающих свободный.