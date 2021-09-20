Тамбовчанка приобретала наркотики через Интернет и перепродавала их своим знакомым

В Тамбове 36-летняя местная жительница обвиняется в сбыте наркотиков. В декабре прошлого года в поселке Строитель полицейские задержали мужчину, в кармане куртке которого нашли сверток с пятью граммами мефедрона. Задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество у своей знакомой. В ходе розыска личность данной женщины была установлена.

Выяснилось, что тамбовчанка периодически занималась сбытом наркотиков. Так, в феврале этого года она сбыла своей подруге 0,017 грамма α-пирролидиновалерофенон (α-PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

В марте 2021 года женщину задержали при очередной попытке сбыта. У нее изъяли полтора грамма α-пирролидиновалерофенона.

- В отношении 36-летней тамбовчанки следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренным статьями 228 и 228.1 УК РФ, позже объединенных в одно производство. В ходе его расследования полицейскими установлено, что подозреваемая через сеть Интернет заказывала наркотические вещества, оплачивала, а затем перепродавала своим знакомым, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.