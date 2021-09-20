В Тамбове легковушка столкнулась с грузовиком

Авария произошла на ул. Комиссара Московского Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, произошла 18 сентября примерно в двенадцать часов дня на улице Комиссара Московского в районе дома №44 города Тамбова. 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с «МАЗ», под управлением 44-летнего водителя. После удара в «Гранту» въехала «Лада Приора», водитель которой не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

- В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Девушку доставили в детскую областную клиническую больницу.