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Здоровье20 сентября 2021 10:02

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 сентября: за сутки заболели 97 человек

Общее количество заразившихся – 42405
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 сентября, 42405 человек. 40361 заболевший выздоровел, 854 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 97 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 60 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, а также шесть детей от 7 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 636 человек, из них диагноз «пневмония» у 556 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.