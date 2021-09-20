Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 сентября: за сутки заболели 97 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 сентября, 42405 человек. 40361 заболевший выздоровел, 854 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 97 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 60 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, а также шесть детей от 7 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 636 человек, из них диагноз «пневмония» у 556 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.