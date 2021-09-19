К утру 19 сентября в Тамбовской области заразились коронавирусом 99 человек

Суточный прирост зараженных в Тамбовской области составил 99 случаев. Как сообщил региональный оперштаб 19 сентября, среди них 33 мужчины, 60 женщин, шесть детей (мальчики 7,17 лет, девочки 8,10,15,17 лет). Возраст взрослых от 19 до 86 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса – 42 308, из них 8112 без клинических проявлений.

40 343 пациента выздоровели: 19 508 выписали из стационара, 20 835 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 636 человек, из них диагноз «пневмония» у 556. Количество находящихся на домашнем карантине – 1314 (из них подтвержденных случаев – 475). Сняты с наблюдения на дому – 59 478. Выписаны из больниц – 26 980.

По состоянию к 19 сентября, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 360 309 тамбовчан или 53,9% от подлежащего населения. Две прививки сделали 327 853 человека.