В Тамбовской области продолжаются выборы. Общественные наблюдатели, которые контролируют ход голосования, сообщили, что пока в нашем регионе не выявлено каких-либо грубых нарушений, способных повлиять на исход выборов.

Для обеспечения честности и прозрачности выборов организована работа Центра общественного видеонаблюдения, где в режиме реального времени можно увидеть, что происходит на избирательных участках. Сюда же стекается информация о каждом зарегистрированном инциденте от общественных наблюдателей, которые в том числе дежурят и непосредственно на участках.

- Мы построили работу так, что по результатам видеонаблюдений и сообщениям наших наблюдателей с мест мы проводим экспертное заседание, рассматриваем те или иные проблемы, где могут содержаться признаки того или иного инцидента. Инцидентов, которые коренным образом влияют на результаты волеизъявления, нами не установлено. Сегодня мы анализировали результаты ночи, а наши наблюдатели осуществляли видеонаблюдение и в ночной период, и в ближайшее время проведем разбор полетов, - поделился Владимир Пеньков.

Вместе с тем на экспертном заседании было принято рекомендательное решение в адрес участковой избирательной комиссии Тамбовского района.

- К сожалению, нам пришлось принять одно рекомендательное решение, которое было не в пользу наблюдателя. Речь дет о том, что в Тамбовском районе одна из политических партий не обеспечила выполнения по срокам подачи заявки на появление на избирательном участке наблюдателей. Участковая избирательная комиссия в Тамбовском районе приняла допустила этого наблюдателя на целый день. Мы вмешались в эту ситуацию и рекомендовали восстановить законность. Такой наблюдатель не может ни сегодня, ни завтра принимать участие в наблюдении, - подчеркнул Владимир Пеньков.

Как отметила заместитель председателя Общественной палаты Тамбовской области, руководитель штаба общественного наблюдения Татьяна Казакова, камеры установлены на 332 участках. Там, где нет видеосвязи, присутствуют видеорегистраторы. При необходимости на участки выезжают мобильные группы общественных наблюдателей. В зоне особого внимания и контроль за соблюдением санитарных мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции.

- В дни голосования параллельно с Центром общественного видеонаблюдения у нас работает ситуационный центр, который осуществляет мониторинг и взаимодействие с наблюдателями во всех муниципалитетах нашей области. Есть вопросы, которые требуют выезда мобильных групп, у нас их несколько. Мы оперативно выезжаем, разбираем ситуацию, которая была заявлена и размещаем в социальных сетях и СМИ все, что связано с такими обращения и замечаниями и, что мы там наблюдали сами. Это повышает доверие наших избирателей, о чем говорит активность со вчерашнего дня голосования, – сообщила Татьяна Казакова.

Напомним, в Тамбовской области проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тамбовской областной Думы, повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам №6 и №8 и другие выборы в органы местного самоуправления. Голосование организовано в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.