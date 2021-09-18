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Общество18 сентября 2021 15:11

В Мичуринске появились новые цветочные композиции

В этом году наукоград украсили 30 тысяч цветов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В наукограде продолжают проводить работы благоустройству города. Недалеко от памятника воинам-летчикам авиационного полка освежили уличные вазоны новыми цветочными композициями.

Сотрудники МБУ «Зеленхоз» озелененили основные общественные территории в черте города. На перекрестке улиц Красная и Лаврова в термочашах высажено порядка полусотни хризантем.

- Скоро специалисты продолжат высадку деревьев в отведенных местах на тротуарах центральных улиц города, - сообщают в пресс-службе мэрии Мичуринска. - Напомним, в целом более 30 тысяч цветов и декоративных растений украсили наукоград в 2021 году.