Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 сентября: за сутки заболели 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 18 сентября, 42209 человек. 40276 заболевших выздоровели, 846 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 96 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 38 мужчин и 54 женщины в возрасте от 24 до 88 лет, а также четыре ребенка от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 604 человека, из них диагноз «пневмония» у 533 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.