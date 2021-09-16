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Общество16 сентября 2021 18:01

Тамбовчанину пришлось оплатить более 200 тысяч долга по алиментам, чтобы не остаться без водительских прав

Мужчина испугался, что из-за задолженности у него отберут удостоверение
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове местный житель задолжал на содержание несовершеннолетнего ребенка 224 тысячи рублей. Исполнять финансовые обязательства регулярно отец не стремился.

Судебный пристав-исполнитель установил, что у должника есть водительское удостоверение. В связи с этим в отношении тамбовчанина было вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством.

- Эта ограничительная мера, принятая судебным приставом в целях защиты прав ребенка, оказалась весьма эффективной - мужчина сразу же оплатил всю сумму долга в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.