В Тамбовском районе 19-летний рабочий сорвался с крыши

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, парень вместе с другими рабочими занимался обустройством крыши металлического ангара на сельхозпредприятии в селе Красносвободном. Молодой человек сорвался с крыши и упал на землю. Врачи диагностировали у него в закрытую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, переломы. Вот уже несколько недель он находится на лечении в больнице.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.