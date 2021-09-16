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Происшествия16 сентября 2021 15:45

В Тамбовском районе 19-летний рабочий сорвался с крыши

Парень получил серьезные травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, парень вместе с другими рабочими занимался обустройством крыши металлического ангара на сельхозпредприятии в селе Красносвободном. Молодой человек сорвался с крыши и упал на землю. Врачи диагностировали у него в закрытую черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, переломы. Вот уже несколько недель он находится на лечении в больнице.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.