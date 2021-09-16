Со строящихся электростанций Тамбова украли оборудование на 6 миллионов рублей

В начале сентября с электростанций, расположенных на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова кто-то похитил оборудование: десять вакуумных выключателей и блоков микропроцессорной защиты. Предварительный ущерб от действий преступников оценили в 6 миллионов рублей.

Полицейские нашли и попросили свидетелей, изучили записи с видеосистемы «Безопасный город», осмотрели места совершения краж. В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Во время расследования оперативники получили информацию о том, что предполагаемые преступники – передвигаются на автомобиле «Тойота Королла» с номерами другого региона. Их машину видели на территории Липецка. Тамбовские полицейские отправились в соседний регион и задержали там двоих иностранцев 27 и 28 лет. По решению суда их арестовали и отправили в следственный изолятор. После обысков в их квартирах, дорогостоящее оборудование нашли. После проведения экспертиз его вернут владельцам.

- Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.