Тамбовских школьников зовут на экологическую олимпиаду

В стране запустили всероссийскую экологическую олимпиаду для школьников. Принять в ней участие могут учащиеся 1-9 классов по всей стране: для этого достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет.

- Всероссийская олимпиада по экологии проходит с 13 сентября по 4 октября 2021 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Задания олимпиады доступны на сайте www.ecology.uchi.ru и разработаны таким образом, чтобы каждое из них рассказывало участнику об одном или нескольких направлениях национального проекта «Экология». Например, задание «Реши проблему» познакомит ребенка с направлениями «Чистый воздух» и «Сохранение рек и озер». Задачи для школьников разных возрастов различаются по уровню сложности.