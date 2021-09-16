В Тамбовском районе задержали серийного гаражного вора

В середине апреля в полицию поступило сообщение о краже из гаража в поселке Строитель. Из гаража 46-летенего мужчины пропал мотоблок. Спустя некоторое время произошли еще три таких же преступления. Из гаражей поселка исчезли скутер, сварочный аппарат, бензопила, мотоцикл, разные строительные инструменты и другие ценные вещи. По подозрению в совершении краж задержали 47-летнего неработающего жителя Тамбова. В отделе он сознался в преступлениях.

- В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело по ст. «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Во время обысков часть похищенного у мужчины нашли и забрали, некоторые вещи ему к моменту задержания уже удалось продать. Выяснилось, что раньше предполагаемый гаражный вор специализировался на дачных кражах и имел за это судимость.

Сейчас сотрудники полиции установлено причастность злоумышленника к совершению еще пяти аналогичных преступлениям на территории областного центра.