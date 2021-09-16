Тамбовчанин лишился телефона, передав его незнакомцу, чтобы позвонить

20-летний житель областного центра, отдыхавший в одном из кафе города, решил помочь незнакомцу, который попросил у него мобильный, чтобы позвонить. Свой телефон он якобы забыл дома. Мужчина отдал ему телефон марки «Редми». Преступник отправился с ним на улицу и ушел. Владелец сотового обратился в полицию.

Из кафе изъяли запись с камер видеонаблюдения, по изображению составили описание вора. Вскоре по подозрению в краже задержали 22-летнего жителя областного центра, ранее имевшего проблемы с законом. К этому моменту телефон он продал, а деньги потратил.

- По данному факту следователи отдела полиции № 1 возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.