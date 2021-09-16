В столкновении двух авто на Тамбовщине пострадал 52-летний мужчина

В больницу попал пассажир отечественной машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 15 сентября в 19 часов 50 минут на 215 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 35-летний водитель автомобиля «Toyota Yaris» при выезде с главной дороги на второстепенную столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 52-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.