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Происшествия16 сентября 2021 13:40

В столкновении двух авто на Тамбовщине пострадал 52-летний мужчина

На трассе толкнулись «Toyota» и «ВАЗ-2115»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больницу попал пассажир отечественной машины

В больницу попал пассажир отечественной машины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 15 сентября в 19 часов 50 минут на 215 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 35-летний водитель автомобиля «Toyota Yaris» при выезде с главной дороги на второстепенную столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 52-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.