Коронавирус в Тамбове, последние новости на 16 сентября: за сутки заболели 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 16 сентября, 42015 человек. 40096 заболевших выздоровели, 838 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 95 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 44 мужчины и 50 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, а также пятилетняя девочка.

- На госпитализации находятся 555 человек, из них диагноз «пневмония» у 483 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.