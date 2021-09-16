Две песни о Тамбове участвуют в конкурсе-фестивале, который проводит Союз российских городов. Это песня «Город-сказка» в исполнении ансамбля «Новый мир» и «Мой край — душа России» в исполнении Павла Егорова, Николая Хоменко, Анны Лебедевой. С 10 сентября по 1 октября горожане могут поддержать композиции на сайте.

Фестиваль проводится в онлайн-режиме на интернет-площадке «Концертный зал онлайн». Главным критерием ранжирования участников и определения победителей является активность посетителей сайта, которая определяется с помощью независимого машинного алгоритма.

- Для того чтобы проголосовать, необходимо выбрать в разделе «Города-участники» свой город, прослушать песню до конца и пройти несложный алгоритм регистрации — по словам организаторов, это необходимо для исключения «накруток» и голосования с несуществующих аккаунтов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - На данном этапе определяются песни, которые войдут в число финалистов. Трое победителей будут награждены подарочными сертификатами музыкальных магазинов на 30, 20 и 10 тысяч рублей.