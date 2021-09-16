Тамбовчанка стала обладательницей Кубка мира по киокусинкай-карате

Кристина Урусова заняла первое место на крупных международных соревнованиях

В швейцарском городе Кринс 11 сентября прошел первый в истории киокусинкай-карате Кубок мира по ката, на котором отличилась тренер-преподаватель ДЮСШ №5 города Тамбова, мастер спорта Кристина Урусова.

Тамбовчанка стала победителем среди женщин и обладательницей кубка Мира. Для нее это первая победа на столь крупных международных соревнованиях. Тренируется Кристина под руководством заслуженного тренера России Олега Соловьева.

Это первая серьезная победа тамбовчанки на соревнованиях такого масштаба

Всего за победу боролись 58 спортсменов из разных стран: Германии, Израиля, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Румынии и Швейцарии. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: юниоры и юниорки 16-17 лет, а также мужчины и женщины.

Отбор участников в сборную России осуществлялся на Чемпионате России по ката в мае 2021, где Кристина Урусова заняла 3 место и тем самым обеспечила себе место в сборной.

- Впечатления грандиозные от самой поездки, от турнира, - рассказала "КП" спортсменка. - О победе не мечтала, хотя в душе верила и настраивалась на призовое место! В итоге в финале вышла и на кураже выступила.