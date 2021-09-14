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Происшествия14 сентября 2021 15:11

В Тамбове врач-эндоскопист за взятки придумывал призывникам заболевания

Медик получил 70 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении врача-эндоскописта, обвиняемого в совершении преступлений, по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

По версии следствия, медик через своего знакомого брал взятки от призывников за выдачу справок о наличии заболевания, препятствующего призыву на военную службу.

Следствию удалось доказать получение врачом 70 тысяч рублей взяток от семи человек из расчета 10 тысяч рублей за одну справку. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.