Тамбовчанин после ссоры с гражданской женой изнасиловал ее родственницу

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Как установило следствие, вечером 9 июля 2021 года, находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, после ссоры с гражданской супругой пришел в гости к ее родственнице. Применив физическую силу, мужчина изнасиловал женщину.

После этого тамбовчанин ушел домой, пообещав потерпевшей заплатить деньги за молчание о произошедшем. Сразу после его ухода женщина обратилась в правоохранительные органы.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.