Мичуринцев приглашают на бесплатные тренировки в парке

В Мичуринске 18 сентября в 11:00 дадут старт проекту «Осень в парке - открытые тренировки на свежем воздухе». Занятия будут проводиться бесплатно.

- Организаторы напоминают, тренировка пройдет при условии благоприятных погодных условий. Место встречи - ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье» у центрального моста (в районе фонтана), - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

На универсальную тренировку приглашаются все желающие. Отметим, новый проект «Осень в парке» дает мичуринцам возможность посетить групповые занятия известных тренеров разных направлений совершенно бесплатно, а также пообщаться с единомышленниками и укрепить свое здоровье.

В течение месяца на территории парка будут проводиться занятия по гимнастике, фитнесу, аэробике, танцам и боксу.