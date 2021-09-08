В Тамбовской области ребенок не заметил дыма в доме, заигравшись в компьютерную игру

Рассказовские сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сигналу тревоги с охраняемого объекта. Прибыв на место, они увидели, что в двухэтажном доме дымом охвачен весь первый этаж. Росгвардейцы обследовали помещения, и нашли на втором этаже мальчика, который был увлечен компьютерной игрой и не подозревал о происходящем. Сотрудники отвели ребенка в безопасное место, после чего связались с родителями.

- Выяснилось, что причиной сильного задымления стала оставленная на включенной плите кастрюля с едой, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Благодаря оперативным действиям росгвардейцев серьезных последствий удалось избежать.

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