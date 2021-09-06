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Происшествия6 сентября 2021 13:25

На улице Гастелло в Тамбове произошла авария на канализационном коллекторе

Труба могла забиться из-за строительного мусора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На улице Гастелло в Тамбове в районе стадиона «Локомотив» лопнула труба старого канализационного коллектора диаметром 500 мм. Улица оказалась залита сточными водами.

- Специалисты тамбовского водоканала ведут работы на месте аварии. Задействовано четыре единицы техники, сообщает пресс-служба АО «РКС-Тамбов». - По предварительным данным причина аварии – строительный мусор, выброшенный в систему канализации. В данный момент специалисты занимаются его извлечением. Работы ведутся без отключения потребителей от услуг водоотведения.