На улице Гастелло в Тамбове произошла авария на канализационном коллекторе

На улице Гастелло в Тамбове в районе стадиона «Локомотив» лопнула труба старого канализационного коллектора диаметром 500 мм. Улица оказалась залита сточными водами.

- Специалисты тамбовского водоканала ведут работы на месте аварии. Задействовано четыре единицы техники, сообщает пресс-служба АО «РКС-Тамбов». - По предварительным данным причина аварии – строительный мусор, выброшенный в систему канализации. В данный момент специалисты занимаются его извлечением. Работы ведутся без отключения потребителей от услуг водоотведения.